Женщина из Пико-Юнион, не имевшая лицензии на зубоврачебную практику, признана виновной. Об этом сообщает прокуратура Лос-Анджелеса.

Прокурор города Лос-Анджелес Майк Фоер сегодня объявил о том, что женщина из Пико-Юнион, незаконно практиковавшая стоматологию, была признана виновной в действиях, могущих повлечь тяжкие телесные повреждения. Как минимум одна из ее пациенток попала в госпиталь с травмами, полученными в ходе зубоврачебной процедуры.

«Возмутительно, что кто-то без лицензии и медицинского образования мог взяться за обработку корневого канала, в результате чего пациент попал в госпиталь, – говорится в заявлении Фоера. – Нелицензированные стоматологи подвергают опасности жизнь и здоровье тех, кто не может себе позволить медицинскую страховку».

58-летняя Клара Медина была приговорена к 3 годам условного наказания, выплате реституции и 30 дням в тюрьме округа либо 20 дням общественных работ. Также судебным приказом ей было запрещено приближаться к потерпевшей на расстояние менее 100 ярдов.

По теме: Зубная клиника в Сакраменто помогает водителям-дальнобойщикам сохранить улыбку

В марте 2017 года женщина с больным зубом, не имевшая медицинской страховки, по подсказке коллег по работе пришла домой к Медине. Медина попыталась провести ей обработку корневого канала, в результате чего женщина попала в госпиталь с травмами. Не исключено, что она получила перманентное повреждение нерва.

Расследованием данного случая занимался особый отдел Службы здравоохранения Лос-Анджелеса, после чего дело было передано заместителю прокурора Хайди Матц из Отдела защиты прав потребителей.