Житель Калифорнии признал себя виновным в том, что открывал банковские счета для россиян, вмешивавшихся в ход президентских выборов в США. 12 февраля Ричард Пинедо из Санта-Паулы сознался в том, что с помощью краденых личных данных открыл несколько банковских счетов, которыми затем пользовались российские граждане. По словам представителя Министерства юстиции, Пинедо в тот момент не знал, что его клиентами были россияне.

Житель города Санта Паула, штат Калифорния, признал себя виновным в сотрудничестве с гражданами РФ, участвовавшими в кампании по вмешательству в избирательную кампанию в США в 2016 году. Об это сообщает Associated Press.

Как стало известно поздно вечером в пятницу, Ричард Пинедо согласился сотрудничать со следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, признавшись, что он использовал похищенные личные данные для открытия банковских счетов, некоторые из которых затем были проданы не названным гражданам РФ.

Это соглашение о сотрудничестве стало уже третьим по счету с момента начала расследования о российском вмешательстве, сообщает Голос Америки.

Представитель Министерства юстиции США заявил, что Пинедо не знал, что заключал сделки с россиянами.

Соглашение о сотрудничестве стало уже третьим по счету с момента начала расследования о российском вмешательстве. В пятницу следственная группа спецпрокурора Мюллера обнародовала обвинительное заключение в отношении 13 граждан РФ, обвиняемых в участии в кампании по вмешательству в выборы, банковском мошенничестве и хищении личных данных.

Напомним, что следственная группа, возглавляемая специальным прокурором Робертом Мюллером, предъявила официальные обвинения в участии в кампании по вмешательстве в избирательную кампанию в США, 13 гражданам России и трем коммерческим компаниям из РФ