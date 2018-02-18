Северокалифорнийская полиция арестовала 32-летнего гражданина по имени Александр Артищук по обвинениям в хранении краденого, мелкой краже, хранении героина и праздношатании.

В 2:20 утра 17 февраля бдительная жительница дома по улице Шеффилд-лейн увидела на экране своей системы видеонаблюдения человека, пытавшегося открыть дверцу ее машины. Она немедленно сообщила об этом в полицию и дала описание подозреваемого.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в течение двух минут и обнаружили соответствующего описанию мужчину, идущего пешком по Ньюбридж-лейн. Он был идентифицирован как 32-летний Александр Артищук.

Выяснилось, что подозреваемый находился на испытательном сроке. При обыске у него были обнаружены предметы, украденные из незапертой машины. В принадлежащем Артищуку пикапе, стоявшем неподалеку, был найден героин.

Артищук был арестован и доставлен в тюрьму округа Плейсер по обвинениям в хранении краденого, мелкой краже, хранении героина и праздношатании. Его грузовик был эвакуирован на штрафную стоянку.