Служба шерифа округа Клакамас арестовала молодую женщину в связи с произошедшей 15 февраля аварией на Барлоу-роуд, где в загоревшемся автомобиле погибли водитель и пассажир. В настоящий момент правоохранительные органы проводят опознание жертв.

В 10:03 вечера в четверг, 15 февраля 2018 года, автомобиль «Лексус», за рулем которого находилась 20-летняя Василиса Кузьмина, совершил лобовое столкновение с другим автомобилем на Южной Барлоу-роуд неподалеку от перекрестка с Южной Барнардс-роуд. От удара второй автомобиль загорелся. Очевидцы происшествия попытались извлечь водителя и пассажира из горящей машины, но потерпели неудачу.

В 10:15 вечера на место происшествия прибыли сотрудники Службы шерифа и пожарные, которые опросили очевидцев аварии. Кузьмина была доставлена в Орегонский университет здоровья и науки, где ей оказали медицинскую помощь.

В ходе лечения врачи сделали Кузьминой анализ крови на содержание алкоголя, которое составило 0,21%. Для того, чтобы водитель был признан нетрезвым, достаточно значения в 0,08% и выше.

Следователи Службы шерифа и команда экспертов-криминалистов провели осмотр места аварии. Предварительные результаты показывают, что автомобиль Кузьминой, двигаясь в северном направлении по Барлоу-роуд, пересек линию разметки и полностью выехал на покрытую гравием обочину. Проехав около 200 футов (60 метров) по обочине, машина подозреваемой резко выехала обратно на дорогу, пересекла центральную линию и совершила лобовое столкновение с автомобилем потерпевших. От удара автомобиль потерпевших загорелся, и оба находившихся в нем человека погибли в огне.

В настоящее время Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Орегон работает над идентификацией останков погибших. Их имена будут оглашены после уведомления ближайших родственников.

Василиса Кузьмина была арестована и находится в тюрьме округа Клакамас по обвинению в двух случаях причинения смерти, управлении автомобилем под воздействием интоксикантов и управлении автомобилем под воздействием алкоголя. Сумма залога установлена в $250 000.

Служба шерифа просит всех имеющих какую-либо информацию о Василисе Кузьминой или о том, чем она занималась в день аварии, 15 февраля, связаться со следователями по телефону 503-723-4949 или через онлайн-форму на сайте Службы шерифа округа Клакамас. Пожалуйста, укажите номер дела – 18-4606.