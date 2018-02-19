Президент заявил, что продолжение расследования, которое привело к усилению межпартийной вражды, – именно то, чего хочет Москва.

Президент Дональд Трамп в воскресенье критически высказался по поводу «российского расследования», заявив, что часть ответственности (за вмешательство) несет администрация Обамы. Трамп настаивал, что никогда не отрицал факт вмешательства в выборы, и заявил, что в Москве «надрывают животы от смеха».

Президент затронул тему «российского расследования» в новой серии твитов, отправленных из его особняка в Палм-Бич через несколько дней после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в заговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

В то время как в соседнем городе Паркленде продолжаются оплакивать 17 погибших в результате стрельбы в местной школе, мысли президента, судя по всему, заняты в первую очередь Россией. Администрация сфокусировалась на том факте, что усилия России начались в 2014 году, т.е. еще до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента, и в воскресенье он продолжил эту тему.

Трамп заявил, что ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которого он назвал «бесконтрольным монстром утечек», «теперь обвиняет администрацию Обамы за российское вмешательство на выборах 2016 года».

Судя по всему, Трамп имел в виду интервью Шиффа телекомпании NBC, в котором он заявил, что предыдущая администрация должна была ввести «более действенные меры сдерживания» против иностранных противников, замышляющих кибератаки.

В конце 2016 года Обама защищал реакцию своей администрации на российское вмешательство, также заявив, что потребовал от президента России Владимира Путина в сентябре того года «прекратить» подобные действия.

«Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы, я говорил: «это могла быть Россия или Китай, или еще какая-то страна или группа, илиэто мог быть гений весом 400 фунтов, сидящий на кровати и играющий на своем компьютере», – приводит корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер слова Трампа в «Твиттере».

«Российская фальшивка состояла в том, что предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с Россией, – он никогда этого не делал!» – заявил президент.

В этой связи Трамп коснулся и недавнего заявления советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. По словам президента, Макмастер «забыл сказать, что результаты выборов-2016 не подверглись влиянию русских и не изменились под их воздействием, и что единственный сговор имел место между Россией и его оппонентом – бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, а также другими демократами.

Президент неоднократно выражал сомнения по поводу российского вмешательства на выборах. В ноябре он заявил, что доверяет выводам американской разведки о том, что такое вмешательство было. Но Трамп также говорил, что Путин был искренен, когда утверждал, что Россия не вмешивалась в ход выборов.

Трамп также заявил в воскресенье, что продолжающееся расследование – это именно то, чего хочет Россия.

«С учетом всех расследований и межпартийной вражды, их успехи превзошли их самые смелые мечты. Они надрывают животы от смеха. Поумней, Америка!» – написал президент.