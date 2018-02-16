Около 12:10 дня полиция Роклина задержала женщину, проверяя сообщение о подозрительной активности в общественном туалете. Выяснилось, что на имя этой женщины, Ксении Ковпак, был выдан ордер на арест.

При обыске у нее были обнаружены наркотики: героин и метамфетамин. Ковпак была арестована и доставлена в тюрьму округа Плейсер.

Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, 23-летняя Ксения Ковпак задерживалась полицией Роклина за хранение запрещенных веществ и устройств для употребления наркотиков. Она была отпущена на свободу с предупреждением.