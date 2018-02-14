Индианаполис, Индиана. Один из жителей города обвинил свою жену в том, что она поила их дочь отбеливателем в качестве лекарства от аутизма.

В его заявлении утверждается, что женщина добавляла в питье дочери соляную кислоту и содержащее хлор средство для очистки воды. Она рассказала, что прочитала об этом составе под названием «Чудотворный минеральный раствор» в одной из групп на Facebook.

Как сообщает полиция Индианаполиса, Служба опеки детей взяла девочку под свою защиту и ведет расследование данного инцидента.

В 2015 году федеральный суд присяжных Восточного судебного округа Вашингтона признал виновным 45-летнего Луиса Дэниела Смита, который продавал промышленный отбеливатель под видом чудотворного средства для исцеления рака, СПИДа, малярии, гепатита, менингита, астмы, простуды и множества других заболеваний.

С 2007 по 2011 год принадлежащая Смиту компания Project GreenLife продавала через Интернет средство под названием «Чудотворная минеральная добавка», или MMS. Оно представляло собой водный раствор хлорита натрия – промышленного химиката, применяемого для дезинфекции сточных вод и в качестве пестицида. Хлорит натрия не предназначен для употребления внутрь и может вызывать опасные для жизни побочные эффекты.