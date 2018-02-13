Первое прямое столкновение Америки и России в Сирии?

В числе сторонников режима, которые недавно атаковали штаб Демократических сил Сирии на северо-востоке страны – и попали под авиаудары США, – были российские наемники, заявил один из сотрудников Пентагона. Как отметил корреспондент CBS News Дэвид Мартин, если среди погибших окажутся россияне, то это станет первым случаем гибели граждан России от американских авиаударов в Сирии.

В штабе Демократических сил Сирии присутствовали советники из США, однако Пентагон считает, что целью атаки было не нападение на американцев, а захват расположенного неподалеку нефтяного месторождения.

Авиаудары, согласно официальным заявлениям американских военных, были нанесены в качестве самозащиты после того, как около 500 бойцов предприняли координированную атаку на штаб Демократических сил Сирии, где находился военный персонал Турции и Соединенных Штатов.

Как сообщили представители правительства США, попросившие не называть их имен, американские граждане в атаке сторонников режима не пострадали. Подробности инцидента все еще уточняются.

Государственные средства массовой информации Сирии объявили, что проведенная американской коалицией бомбардировка оставила десятки людей убитыми и ранеными, сообщает телеканал CBS.

Леон Вайнштейн: убиты сотни Российских военнослужащих

Кремль заявил во вторник, что не располагает информацией о российских наемниках, которые, как сообщается, были убиты в Сирии, сообщает

В Кремле утверждают, что знают только о тех российских гражданах, которые находятся в этой стране как военнослужащие российских вооруженных сил.

Заявление стало ответом на сообщения СМИ, в которых, со ссылкой на соратников российских наемников, утверждается, что некоторые из них были убиты ранее в этом месяце во время столкновений сил коалиции во главе с США с проправительственными силами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Мы оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии, – цитирует Пескова агентство ТАСС – Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем».