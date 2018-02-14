Семья из Эвансвилла (Индиана) подала иск против двух сотрудников Службы опеки детей (DCS), которые, как утверждается, пытались забрать у них дочь, лечившуюся каннабидиолом от эпилепсии.

История началась в прошлом году, когда Джейд и Лела Джергер начали давать своей дочери каннабидиол вместо назначенного врачами лекарственного средства Keppra.

По словам пары, у их дочери Джейлы на 95% снизилась частота эпилептических приступов. Однако врачи детского госпиталя Riley, узнав о том, что больная не принимает назначенное лекарство, сообщили об этом в Службу опеки детей.

Как утверждается в иске, сотрудники DCS нанесли семье визит и потребовали сделать девочке анализ крови, чтобы убедиться, что она по-прежнему принимает лекарство Keppra.

Родители заявляют, что это является несанкционированным обыском, нарушающим Четвертую поправку к Конституции США.

Семья требует рассмотрения иска в суде присяжных, сообщает FOX News.

«Мы боремся за то, чтобы другим семьям не приходилось проходить через подобное», – говорит Лела Джергер.