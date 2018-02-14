В результате действий мошенников, выдающих себя за представителей Налоговой службы (IRS), тысячи людей теряют деньги и личные данные.

Помните, что Налоговая служба никогда не запрашивает личные или финансовые данные налогоплательщиков через электронную почту, СМС или социальные сети.

По стране идет волна афер, нацеленных на налогоплательщиков, в том числе недавних иммигрантов. Мошенники выдают себя за сотрудников IRS, используя вымышленные имена и номера жетонов, а также подделывая номер абонента.

Жертвам говорят, что у них есть налоговая задолженность, которую можно погасить с помощью подарочного сертификата или банковского перевода. Им могут угрожать арестом, депортацией, лишением водительских прав или отменой профессиональной лицензии. Мошенники могут попытаться выманить личные данные, обещая возврат налогов. Если жертва не берет трубку, мошенники часто оставляют сообщения с просьбой срочно перезвонить.

Некоторые преступники пользуются службой видеоперевода VRS, чтобы обманывать глухих и слабослышащих. Помните, что переводчики в системе VRS не могут проверить, являются ли абоненты теми, за кого себя выдают.

К иммигрантам, плохо владеющим английским, мошенники часто обращаются на их родном языке и угрожают депортацией, арестом, лишением лицензии и другими проблемами.

Помните, что Налоговая служба:

– не требует немедленной оплаты с помощью предоплаченных дебетовых карт, подарочных сертификатов или банковских переводов. Как правило, если у вас есть задолженность по налогам, IRS вначале пришлет вам счет;

– не угрожает вмешательством полиции и других правоохранительных органов;

– не требует оплаты без возможности оспорить задолженность;

– не просит сообщить номер кредитной или дебетовой карты по телефону.

Налоговые специалисты также становятся жертвами обмана. Мошенники, многие из которых принадлежат к крупным преступным синдикатам, удвоили усилия по получению личных данных, которые затем используются для подачи сфальсифицированных заявлений на возврат налогов.

Фишинг – это мошенническая схема, в которой преступники выманивают у своих жертв личную и финансовую информацию с помощью электронной почты.

Налоговая служба неоднократно предупреждала налогоплательщиков о мошенниках, которые рассылают письма с логотипом IRS, пытаясь получить доступ к личным данным и финансовой информации пользователей.

Эти письма выглядят как официальные сообщения от Налоговой службы и других учреждений, связанных с налогами – например, компаний, выпускающих программное обеспечение для бухгалтерского учета. В тексте письма у пользователей может запрашиваться PIN-номер, налоговый статус или другая финансовая информация.

Будьте внимательны, получив электронное письмо с запросом финансовой информации. IRS не требует от налогоплательщиков или бухгалтеров сообщать сведения о страховании жизни – это еще часто встречающаяся мошенническая схема.

В СМС-сообщениях и электронных письмах от мошенников часто встречается требование «немедленно обновить налоговые данные», сопровождаемое ссылкой на сайт, который выглядит как официальный сайт IRS.

Поддельный сайт может запросить у пользователя финансовую информацию или заразить его компьютер вирусом, который передает мошенникам содержимое файлов или набираемые на клавиатуре символы.

Сведения о том, как можно сообщить о незаконной деятельности, связанной с налогами, приведены в таблице на сайте IRS. О попытках фишинга и мошенничества от имени IRS можно также сообщить в службу Главного налогового инспектора Казначейства по телефону 800‑366‑4484.