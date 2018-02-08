Федеральная прокуратура предъявляет обвинения 36 членам международной преступной организации, нанесшей ущерб на сумму в $530 млн. В ходе расследования дела о компьютерном мошенничестве был закрыт форум крупнейшей организации киберпреступников за всю практику Министерства юстиции. Преступную группировку создал украинец Святослав Бондаренко.



Сегодня был обнародован обвинительный акт по делу 36 членов преступного интернет-сообщества Infraud Organization, сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США. Эта организация занималась масштабной деятельностью по приобретению, продаже и распространению украденных личных данных, банковских и кредитных карт, вредоносного программного обеспечения и других запрещенных товаров.

После того, как суд присяжных в Лас-Вегасе (Невада) предъявил участникам криминальной группы обвинения в вымогательстве и других преступлениях, правоохранительные органы арестовали 13 подозреваемых в Соединенных Штатах, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии.

«Сегодняшние аресты ознаменовали крупнейшее дело по кибермошенничеству в истории Министерства юстиции, – заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Джон Кронан. – Согласно обвинительному акту, преступная группа Infraud вела масштабный международный бизнес. Ее члены причинили частным лицам, предприятиям и банкам убытки на общую сумму более чем в 530 миллионов долларов – и намеревались причинить еще больший ущерб, оценивающийся в 2,2 миллиарда долларов. Министерство юстиции не позволит этим киберпреступникам действовать под прикрытием анонимности в Интернете. В сотрудничестве с нашими коллегами из других стран мы будем привлекать нарушителей к ответственности, где бы они ни находились».

«Криминальные организации, подобные Infraud, угрожают не только гражданам США, но и жителям всех уголков мира, – сказал в своем выступлении исполняющий обязанности директора Отдела расследований Иммиграционной и таможенной полиции Дерек Беннер. – Компьютерные взломы и кража личных данных не только наносят ущерб гражданам, но и представляют угрозу для нашей финансовой системы и международной торговли. Преступники, участвующие в подобных схемах, надеются избежать наказания, прячась за экранами компьютеров, однако, как показывает данный судебный процесс, правосудие настигает их и в киберпространстве. Отдел расследований в сотрудничестве с нашими партнерами в Соединенных Штатах и за рубежом продолжит привлекать киберпреступников к ответственности по всей строгости закона».

Группировку создал украинец Святослав Бондаренко

Согласно документам обвинения, группа Infraud Organization была создана в октябре 2010 года 34-летним украинцем Святославом Бондаренко, известным под псевдонимами «Obnon», «Rector» и «Helkern». Основной деятельностью преступной группы был так называемый кардинг – приобретение розничных товаров через Интернет с помощью украденных кредитных карт. Действуя под девизом «Мы полагаемся на мошенничество», Infraud направляла потенциальных покупателей на автоматизированные сайты своих членов, через которые продавались краденые личные данные, финансовая и банковская информация, вредоносное программное обеспечение и другие товары. Также организация осуществляла контроль качества услуг, предоставляемых хакерами, позволяя рекламировать свой бизнес среди членов организации только проверенным поставщикам.

За свою пятилетнюю историю Infraud Organization нанесла реальный ущерб в размере более $530 млн и планировала нанести ущерб в размере около $2,2 млрд. Ее жертвами стали многочисленные финансовые учреждения и частные лица. Без вмешательства властей деятельность преступной организации продолжалась бы в обозримом будущем.