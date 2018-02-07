В 14 городах страны, от Спрингфилда (Массачусетс) до Сакраменто (Калифорния) и Божер-Сити (Луизиана), в этом году пройдут Недели Военно-морского флота.

Программа Navy Weeks, координируемая Службой по связям с общественностью Флота США (NAVCO), рассказывает американцам о жизни Военно-морского флота и его важности для национальной безопасности и процветания страны. С момента основания программы в 2005 году ее организаторы провели 210 мероприятий в 74 районах Америки.

«Недели Флота позволяют нам показать жизнь сыновей и дочерей Америки, служащих в современном Военно-морском флоте. Особое внимание мы уделяем тем американским городам, которые нечасто видят моряков, – говорит коммандер Линда Рохас, директор NAVCO. – Этот культурный обмен помогает распространять информацию о флоте и поддерживать отношения с народом, которому мы служим»,

В 2018 году Недели военно-морского флота пройдут в следующих городах:

– Сан-Антонио (Техас), 19-25 февраля

– Уэйко (Техас), 2-8 апреля

– Бирмингем (Алабама), 9-15 апреля

– Тампа (Флорида), 7-13 мая

– Чаттануга (Теннесси), 11-17 июня

– Рино/Карсон-Сити (Невада), 17-23 июня

– Сакраменто (Калифорния), 16-22 июня

– Фарго (Северная Дакота), 23-29 июля

– Милуоки (Висконсин). 6-12 августа

– Луисвилл (Кентукки), 20-26 августа

– Кливленд (Огайо), 27 августа – 2 сентября

– Альбукерке (Нью-Мексико), 10-16 сентября

– Спрингфилд (Массачусетс), 17-23 сентября

– Божер-Сити/Шривпорт (Луизиана), 29 октября – 4 ноября

За время существования программы в ее мероприятиях принимали участие: группа высшего пилотажа «Голубые ангелы», команда парашютистов ВМФ «The Leap Frogs», музыкальные коллективы, водолазы, строительный батальон ВМФ, саперы, пилоты, матросы, медики, научные сотрудники, команда корабля «Конститьюшн», Церемониальная охрана и многие другие представители Военно-морских сил США.