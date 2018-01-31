Как сообщает издание The County Daily News со ссылкой на отчеты полиции, женщина из Уэбстера (Техас), сбитая автомобилем на дороге, имела при себе $4 577 наличными, три паспорта и несколько других удостоверений личности.

38-летняя Наталья Огородникова погибла, когда около 7 часов вечера в субботу шла по проезжей части улицы Марина-Бей-драйв в Лиг-Сити. Ее сбил белый «Сатурн Vue», за рулем которого находился 23-летний житель Хьюстона.

Как сообщил представитель полиции Лиг-Сити Келли Уильямсон, против водителя скорее всего не будет выдвинуто обвинений. Однако расследование не будет закрыто до получения всех отчетов, включая результаты токсикологической экспертизы.

Автомобиль, сбивший Огородникову, ехал по левой полосе западного направления. Женщина в момент удара находилась в середине полосы.

«Авария произошла в темное время суток, на месте происшествия не было фонарей и пешеходных переходов», – говорится в отчете полиции.

В списке вещей, обнаруженных на теле Огородниковой, были $4 577 наличными, три паспорта, три карточки социального страхования, два водительских удостоверения штата Техас и удостоверение частной охранной фирмы.

По информации местного издания Наталья Огородникова имела лицензию страхового агента. Также она была зарегистрирована в Управлении общественной безопасности Техаса как агент по продажам систем охранной сигнализации.

В отчете полиции не приводится объяснений тому, что Огородникова шла по проезжей части дороги в четырех милях от своего дома в Уэбстере.