54-летний лыжник Андрей Шамшурин из России скончался во время проходящего в штате Миннесота чемпионата мира среди ветеранов Masters World Cup 2018. О причинах смерти не сообщается, однако известно, что спортсмен умер прямо во время прохождения марафона.

Лыжник из российской команды потерял сознание во время гонки Masters World Cup 2018 в штате Миннесота.

Руководство, сотрудники и волонтеры The Loppet Foundation глубоко опечалены потерей, которую лыжный спорт понес сегодня в парке имени Теодора Уирта. Шамшурин получил медицинскую помощь на месте происшествия и был доставлен в медицинский центр North Memorial, где врачи констатировали его смерть.

“Мы выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибшего спортсмена, а также всему лыжному сообществу”, – говорится в официальном сообщении организаторов мероприятия.

Андрей Шамшурин потерял сознание во время прохождения 40-километровой дистанции. В момент коллапса лыжник находился у финиша.

“Подобную трагедию невозможно принять, и наши сердца разбиты горем от этой потери. В этот печальный момент мы призываем сплотиться всех членов нашего сообщества спортсменов-лыжников”, – заявили организаторы марафона.

Родственникам предстоит доставить тело спортсмена на родину.