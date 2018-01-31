Трамп выступил в Конгрессе с речью о положении дел в США

Дональд Трамп: выступление в Конгрессе США. Основное внимание в речи было уделено результатам работы Администрации США в течении первого года президентства Дональда Трампа и экономическим успехам.

Фото: The White House

Об американцах

В своей речи Трамп уделил значительное внимание простым американцам, которые сделали Америку лучше и сильнее: «За последний год, мир убедился в том, о чем мы всегда знали: нет на Земле народа, более бесстрашного, храброго и решительного, как американцы. Если есть горы – мы покоряем их. Если есть рубеж – мы пересекаем его. Если есть вызов – мы отвечаем на него. Если есть возможность – мы пользуемся ею».

Об экономике

Трамп подчеркнул, что с того момента, как он стал президентом «новая волна оптимизма» охватила США. Результаты работы Трамп оценил следующим образом: «невероятный прогресс» и «экстраординарные результаты».

К их числу он отнес создание 2,4 млн рабочих мест, включая 200 тыс рабочих мест в промышленности. Количество новых заявок на получение пособий по безработицы упало до 45-летнего минимума. Фондовый рынок бьет рекорды.

О налоговой реформе

Трамп заявил, что налоговая реформа стала огромной помощью среднему классу и малому бизнесу. Он с гордостью отметил, что отменено положение закона, обязывавшее американцев приобретать медстраховки или платить штраф. Ставка налога на бизнес сокращена с 35% до 21%, «благодаря чему американские компании могут конкурировать и выигрывать у всех в мире». Это позволит «увеличить доход среднестатистической семьи более чем на 4 тыс долларов». Трамп напомнил о том, что многие компании заявили о выплате премий своим сотрудникам и о планах крупномасштабных инвестиций.

О федеральном правительстве

Трамп уделил много времени рассуждениям о единстве Америки: «вместе мы одна команда, один народ и одна американская семья. У нас один дом, одно сердце, одна судьба и один великий американский флаг».

После этого президент подчеркнул, что «американцы любят свою страну. И они заслуживают правительства, которое относится к ним с той же любовью и верностью. (…) За прошедший год мы восстановили доверие между нашими гражданами и их правительством». Трамп рассказал о своих успехах в реформе государственного аппарата и планах в этой сфере.

О внешней торговле

Трамп заявил, что Америка перестала заключать невыгодные для себя сделки на международной арене и рассчитывает на то, что к ней будут относиться честно.

Об обновлении инфраструктуры

Призыв к модернизации инженерной инфраструктуры США, Трамп начал с образного сравнения: «Мы построили небоскреб “Эмпайр-стейт-билдинг” всего за один год, не позор ли, что ныне требуется десять лет, чтобы получить разрешение на строительство обычной дороги?».

После этого, президент призвал Конгресс забыть о партийных разногласиях и выделить не менее 1,5 трлн долларов на инфраструктурные проекты. Он также пообещал уничтожить бюрократические преграды для этого.

Об иммиграции

Трамп заявил, что иммиграционная политика должна служить интересам американских рабочих и американских семей. Он осудил «открытые границы», которые приводят к уничтожению рабочих мест и позволяют попадать в США преступникам и наркотикам. Президент уделил много времени рассказу о сальвадорской преступной группировке MS-13, члены которой совершают страшные преступления в США, и призвал положить этому конец. Трамп также подчеркнул необходимость строительства стены на границе с Мексикой, прекращения визовой лотереи «грин-кард» и «цепной иммиграции».

О внешней и оборонной политике

Эту часть речи Доналд Трамп начал с фразы: «Мы противостоим враждебным режимам, террористическим группам и таким соперникам, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям»

Трамп напомнил о намерении увеличить военный бюджет, в том числе «модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал».

Он призвал Конгресс закрыть «зияющие дыры» в ядерном соглашении с Ираном, и напомнил, что его администрация ввела жесткие санкции в отношении Венесуэлы и Кубы.

Трамп напомнил, что ядерные ракеты Северной Кореи угрожают США, и что США будут оказывать давление на Пхеньян, поскольку «уступки только поощряют агрессию и провокации».

О борьбе с терроризмом

Трамп пообещал нанести окончательное поражение ИГИЛ. Он сообщил о намерении сохранить тюрьму в Гуантанамо, где содержатся международные террористы.

О будущем

«До тех пор, пока мы уверены в наших ценностях, верим в наших граждан и доверяем нашему Господу, мы не проиграем. (…) И наш народ всегда будет в безопасности, могуч, горд и свободен. Господи, благослови Америку!».

Голос Америки