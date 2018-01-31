24-летний Сергей Билан, доброволец АТО, три года назад потерял руку и ногу в ходе боевых действий. Благодаря благотворительной организации украинской диаспоры он смог приехать в Соединенные Штаты, где недавно бесплатно получил протез руки.

В прошлом году американский врач-физиотерапевт украинского происхождения увидела в соцсети Facebook историю Сергея и поделилась ей с организацией Together for Ukraine Foundation.

Организация украинской диаспоры в городе Бингемптон, штат Нью-Йорк, оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине. Together for Ukraine Foundation также поддерживает украинских военных, предоставляя им необходимые ресурсы и медицинскую помощь.

Фонд Together for Ukraine помог Сергею получить визу в США и нашел для него врача в клинике в Джонсон-Сити, штат Нью-Йорк. С октября прошлого года молодой ветеран находился в Соединенных Штатах, пока врачи вносили коррективы в протез ноги и изготавливали протез руки, которого у Сергея не было.

Клиника взяла на себя около 90% расходов

«Мы делаем слепок его руки, приспосабливаем протез и обучаем пользоваться им, чтобы по возвращении домой он смог пользоваться рукой в повседневной жизни», – цитируют американские издания менеджера клиники Райана Старка.

Как правило, стоимость подобной операции составляет от 10 до 15 тысяч долларов. Клиника взяла на себя около 90% расходов, остальную сумму заплатила организация Together for Ukraine Foundation.

Теперь Сергей может двигать правой рукой вверх-вниз и переносить ей нетяжелые предметы, что должно будет облегчить его жизнь.

По теме: Зубная клиника помогает водителям-дальнобойщикам сохранить улыбку

Как рассказал Сергей американским журналистам, последние несколько месяцев были дня него трудными, поскольку его семья осталась в Украине. Однако с помощью добровольцев ему удалось посетить Вашингтон, Нью-Йорк и другие американские города.

Сергей благодарен общине за поддержку.

«Здесь так много хороших людей, в Соединенных Штатах только хорошие люди, – сказал он американским журналистам. – Мои друзья дома шутят, говоря, что это почти как выиграть в лотерею».

Реабилитация Сергея займет время, но он уже учится пользоваться своей новой рукой.

«Примерки требуют времени. Нам нужно устранить неполадки, убедиться в том, что протез полностью подходит. Надеемся, что мы помогли ему вернуться к прежней жизни», – отметил Старк в интервью.

Протез позволит Сергею вновь заниматься любимыми хобби, такими как езда на велосипеде. По возвращении в Украину он планирует поступить в университет и стать программистом, сообщет Голос Америки.