От чего умерла христианская блогерша Татьяна Фейгина?

На прошлой неделе портал «Славянский Сакраменто» сообщал о внезапной смерти молодой христианской блогерши из столицы Калифорнии Татьяны Фейгиной. От чего скончалась Татьяна Фейгина?



Подробности смерти 36-летней женщины раскрыл старший пастор церкви Bridgeway Christian Church в Сакраменто Лэнс Хэн. По словам служителя, молодая мать скончалась на фоне резкого снижения уровня сахара в крови. Трагический инцидент произошел во время поста, который она соблюдала.

«Одна из наших молодых матерей по имени Таня Фейгина умерла. У нее осталось трое маленьких деток, она была прекрасной женой и божьей женщиной, – сообщил пастор. – Она постилась о пробуждении в своей семье, сахар в крови упал, и она скончалась».

По словам пастора, Татьяна была частью молитвенного служения церкви. Муж Татьяны, Юрий, также посещает церковь Bridgeway Christian Church. В видео пастор называет Татьяну “святой”.

В одной из статей, размещенных на ее собственном сайте в августе прошлого года, Татьяна сообщила, что в возрасте 11 месяцев ее брату был поставлен диагноз «синдромом церебрального паралича». У матери семейства врачи констатировали хронические проблемы с сердцем (пролапс митрального клапана), однако, как рассказывала Таня, вскоре врач из Москвы засвидетельствовал «полное исцеление».

Родственники Татьяны говорят, что роковую роль мог сыграть ее напряженный образ жизни.

Татьяна Фейгина: последнее воззвание к славянским церквям

В своем последнем видео, размещенном на YouTube, Татьяна со слезами на глазах сетует на то, что люди в славянской диаспоре продолжают умирать.

«Мое сердце разрывается от того, что происходит в нашем обществе, – сказала она в своем видеообращении. – Люди продолжают умирать без Христа, и все это из-за нас! Из-за христиан».

В пятиминутном ролике говорится о молодых прихожанах, которые соблазняются нечестивым образом жизни церковных людей.

«Я люблю славянскую культуру, славянскую церковь, – заключает христианская активистка, – она – мое бремя. Именно об этом я и пишу в своем блоге. Так повелел мне Господь».

Как мы уже сообщали, Татьяна Фейгина продолжительное время вела христианский блог под названием Renewed and Transformed («Обновленный и преображенный»), где в своих откровенных статьях смело обличала славянские церкви в Америке, не способные удержать молодежь.

«К сожалению, я вижу, что мы не смогли стать примером для американских верующих во Христа и американского народа в целом… И до сих пор не можем, – писала Татьяна в своем блоге. – Наблюдать это очень больно. Мы не только не можем стать “образцовой культурой” – русскоязычные верующие обманывают IRS, обманывают такие правительственные программы как SSI, – мы не соблюдаем нашу веру в повседневной жизни. Мы стали религиозными лицемерами, ведущими двойную жизнь».















По словам блогерши, в «образцовой» славянской культуре процветают алкоголь, зависимость от наркотиков, проституция, жадность, кражи, супружеская неверность, порнография и ложь.

«Наши пасторы крадут церковные деньги и попадают под арест за найм проституток. Наши прихожане изменяют своим супругам. Количество разводов огромно. Наши верующие лгут о состоянии своего здоровья, чтобы получить чек от SSI», – укоряла женщина верующих иммигрантов.