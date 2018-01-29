Многодетный россиянин баллотируется в Конгресс США от Аляски

Предприниматель из штата Аляска российского происхождения Дмитрий Шейн выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей США. Согласно информации, предоставленной официальным кандидатом, он родился в российском городе Владивостоке и пережил распад Советского Союза. Шейн принадлежит к Демократической партии. У него шестеро детей, в том числе четыре приемных девочки.

“У нас не было ни электричества, ни отопления, ни водопровода, но когда ты ребенок, это не кажется тебе чем-то важным. Очередь за хлебом была для меня возможностью провести время с дедушкой и послушать его рассказы”, – рассказал о своем детстве Дмитрий Шейн, чья мать иммигрировала вместе со своим сыном на Аляску в 1993 году, когда тому было 12.

Первые годы в Америке, как и для многих иммигрантов, были трудными, говорит Дмитрий.

“Я, мама и моя новорожденная сестра жили в приюте для женщин. В школу я ходил пешком. Затем благодаря государственной программе поддержки мы переселились из приюта в свой собственный дом. Мама работала в супермаркете Walmart и училась на инженера в Университете Аляски в Анкоридже. Я горжусь тем, что моя мать своим тяжелым трудом обеспечила лучшую жизнь мне и сестре.

Свою жену Мелиссу Дмитрий встретил в спортзале, когда ходил в школу в Вест-Анкоридже. У Мелиссы всегда были хорошие оценки, и в итоге она стала врачом. Дмитрий же во время учебы в колледже подрабатывал на заправке в аэропорту. Затем получил диплом Университета Аляски и стал лицензированным бухгалтером.

Вскоре иммигрант основал компанию, занимающуюся бухгалтерским учетом и помощью в получении грантов для коренных жителей Аляски. Это позволило ему побывать во многих отдаленных уголках штата и своими глазами увидеть проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются их жители.

“Заодно я нашел несколько хороших друзей, полюбил рыбалку и научился сдержанности”, – делится Дмитрий.

Затем выходец из России оставил бухгалтерский учет и основал интернет-фирму по продаже изделий своей собственной разработки. Ему удалось осуществить свою американскую мечту и развить бизнес-идею до международной компании.

“Я поездил по всему миру, от Сан-Франциско до Китая. Я многое узнал об американской промышленности, международной торговле и совместной работе с людьми разных национальностей”, – говорит русскоязычный кандидат в Конгресс США.

В 2016 году в семье Дмитрия стало шесть детей вместо двух – Шейны удочерили четырех девочек. Обстоятельства этого удочерения вновь напомнили им о проблемах, стоящих перед Аляской в текущей экономической обстановке. Именно желание обеспечить будущее для следующего поколения побудило Дмитрия принять участие в выборах в Конгресс 2018 года.

“Я считаю, что голос жителей Аляски должен быть услышан в правительстве страны и штата”, – говорит Шейн.

Здравоохранение

В Аляске самая высокая по стране стоимость медицинских услуг. По словам кандидата, большинство рабочих семей штата попросту не могут себе позволить медицинскую страховку.

В Аляске происходит кризис системы здравоохранения, и повышением цен на страховку его не решить, говорит Шейн. Значительную часть 80-триллионного долга нашей страны составляет неработающая система здравоохранения. Во многих странах, таких как Канада и Австралия, принявших всеобщую систему здравоохранения, отношение национального долга к ВВП ниже, чем в США. Будучи введенной, всеобщая система здравоохранения позволит снизить стоимость медицинских услуг и поднимет их качество.

“У нас с Мелиссой шестеро детей. Если кто-то из них заболеет, сломает руку или будет нуждаться в операции, нам не придется беспокоиться об условиях страховки и размере вычетов – потому что о них заботится всеобщая система здравоохранения. Всеобщая система предоставляет 100 000 коренных жителей Аляски лучшее здравоохранение в мире. Так что когда наши дети болеют, мы попросту везем их в Медицинский центр коренного населения, и они бесплатно получают все необходимые медицинские услуги”, – подчеркивает предприниматель.

Дмитрий считает, что всеобщая система здравоохранения – единственная разумная модель, способная одновременно оказать пациенту самую качественную медицинскую помощь и снизить ее стоимость. Всеобщая система здравоохранения действует по всему миру – в Европе, Австралии, Канаде и у нас на Аляске.

“Мы можем разработать модель системы здравоохранения, которая будет работать для всех граждан нашей страны. Хорошим образцом является система Nuka, действующая для коренного населения Аляски. Первый шаг к распространению всеобщей системы здравоохранения на все население Аляски – избрание конгрессменов, поддерживающих ее, – заявил Дмитрий Шейн. – После избрания в Конгресс я буду бороться за то, чтобы дать всеобщее здравоохранение всем жителям нашего штата”.

Энергетика

“В энергетическом секторе происходят значительные изменения. Мы видим электрификацию автомобильной промышленности и революцию в производстве электричества, начавшуюся с энергии ветра и солнца. По мере развития этих трендов природный газ займет важное место в качестве переходного топлива. Мы должны сделать так, чтобы газ, вырабатывающий электричество для автомобилей в Америке и Азии, поступал из Аляски”, – предлагает Шейн.

На протяжении многих лет администрация Аляски стремилась развить добычу природного газа, чтобы диверсифицировать энергетический сектор штата, создать тысячи новых рабочих мест. В конечном итоге ослабить влияние изменений климата, предложив выгодную альтернативу углю для промышленности Соединенных Штатов и Азии. Однако стоимость трубопровода через Аляску и газоперерабатывающего завода, по предварительным подсчетам, составит от 40 до 60 миллиардов долларов, в связи с чем их строительство вряд ли начнется без действий Конгресса по привлечению капитала в эти проекты.

“Перед нашей страной стоят задачи, требующие нестандартного мышления и творческих решений. Как изобретатель и бизнесмен, я решаю трудные задачи каждый день. Я принесу с собой в Конгресс такой же инновационный дух и буду неустанно работать над созданием законодательных мер, с помощью которых наш штат получит доступную возобновляемую энергию, одновременно развивая добычу природного газа”, – говорит начинающий политик.

Образование

“Я учился в государственных школах нашего штата, от начальной до старшей, и получил диплом Университета Аляски в Анкоридже. Государственная система образования помогла мне и моей жене Мелиссе. Мы оба появились на свет в трудных социально-экономических условиях и смогли получить хорошее бесплатное образование, благодаря которому добились в жизни успеха. Поэтому я понимаю важность системы образования, доступной для всех детей независимо от социального статуса и уровня доходов. Я понимаю важность бесплатного школьного обеда для голодных детей, потому что когда-то я сам был таким голодным ребенком”, – в своей агитационной программе говорит демократ.

Дмитрий много путешествует по селам Аляски, часто останавливался в школах, потому что они являются единственным местом для ночлега.

“Утром я видел, как в школу приходили дети. Некоторые принимали душ, потому что дома у них не было воды, а некоторые завтракали, потому что дома не было продуктов. Частные школы и ваучеры не помогут всем детям Аляски. Система ваучеров и попытки приватизации государственных школ отнимают ресурсы у самых незащищенных детей в нашем обществе, – продолжает Дмитрий. – Мы часто говорим, что дети – это наше будущее, но не всегда понимаем значение этих слов. На наших глазах растут размеры классов и увольняются учителя”.

Кандидат предлагает инвестировать в будущее штата, “поддерживая государственную систему образования, и поблагодарить своих учителей за бесценный труд по обучению будущего поколения жителей Аляски”.

Климат

Как предприниматель, Дмитрий Шейн построил свой бизнес с помощью исследований и планирования на основании фактов.

“Вот почему я считаю, что мы должны быть честными, говоря о причинах и следствиях изменения климата, – считает он, – в эти тяжелые экономические времена мы должны проявить мудрость и не цепляться за устаревшую и неработающую идеологию, которая игнорирует экологические реалии и вредит экономическому будущему Аляски”.

По словам политика, 98% ученых согласны с выводами о причинах изменения климата, следовательно, Конгресс должен стремиться принимать законодательные меры на основании этих фактов. Это даст приоритет развитию на Аляске производства экологически чистой энергии. Отрицание изменений климата и его причин не замедлит таяние арктических льдов и не защитит наши прибрежные города от эрозии почвы и наводнений. Согласно Шейну, отрицание изменений климата позволяет грязным видам топлива, таким как уголь и сланцевая нефть, подрывать производство энергии на Аляске.

Бизнес

Как предприниматель, американец российского происхождения твердо верит в капитализм и свободный рынок.

“Капиталистическая система обычно работает так: предприятия производят товары и услуги, а затем налоги, собранные с предприятий и населения, платят за общие ресурсы, такие как дороги, полиция и школы, – говорит Шейн. – Сегодня мы видим в стране и в нашем штате систему, в которой крупный бизнес может купить влияние политиков и с помощью этого избежать уплаты налогов или получить вливание из бюджета. В капиталистической системе компании получают вознаграждение за риск”.

По мнению Шейна, когда же этот риск субсидируется деньгами налогоплательщиков, это уже не капитализм, а корпоративное соцобеспечение.

“На федеральном уровне мы видим эту систему в действии – субсидии фармацевтической индустрии, лазейки в налоговом законодательстве и стремление довести ставку корпоративного налога до рекордно низких величин. Это является проблемой, поскольку система корпоративного соцобеспечения не создает рабочих мест, но увеличивает национальный долг, сокращает финансирование общественной инфраструктуры, необходимой для ведения коммерции, и лишает правительство доходов, которые могли бы быть вложены в образование и здравоохранение. Как граждане, мы должны требовать, чтобы наши деньги шли на общественное благо, а корпорации платили справедливую долю налогов”, – заключает кандидат.

Дмитрий Шейн поддерживает государственные программы типа Planned Parenthood и выступает за право женщин на аборт.