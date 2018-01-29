В Грешэме сбит 60-летний пешеход, водитель скрылся

Полиция выясняет личность водителя, скрывшегося с места аварии со смертельным исходом. 60-летний житель Грешэма Денис Ямницкий получил множественные травмы головы и возможный перелом ноги.



Грешэм, Орегон. В воскресенье вечером пешеход, переходящий Бернсайд-роуд к югу от Дивижен-стрит, был сбит автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия. Полиция ищет свидетелей инцидента и просит помощи общественности в идентификации водителя.

Около 6:40 вечера полиция получила сообщение о наезде на пешехода. Водитель машины, импортного седана золотистого цвета, скрылся с места аварии.

60-летний житель Грешэма Денис Ямницкий получил множественные травмы головы и возможный перелом ноги. Несмотря на это, он оставался в сознании и был доставлен в местный госпиталь, где через некоторое время скончался.

В момент аварии Ямницкий был одет в джинсы и темную кофту с капюшоном. Он попытался пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода.

Всех имеющих какую-либо информацию по данному инциденту просят позвонить по телефонам полиции Грешэма 503-823-3333 или 503-618-2719.