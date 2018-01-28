12 января отец 17-летней Даниэллы Бессоновой из Индианы внезапно погиб в Таиланде. Сойдя с парома на острове Лан, он получил удар электрическим током и был доставлен в госпиталь в Паттайе, где вскоре скончался от сердечной недостаточности. Об этом соощает ThaiVisa.com.

Семье погибшего предстоят расходы на похороны и транспортировку тела в Соединенные Штаты.

Подруга Даниэллы организовала кампанию по сбору средств на сайте GoFundMe, где желающие могут помочь родным погибшего с оплатой медицинских счетов, транспортных услуг и похорон.