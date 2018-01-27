Жилье в Сакраменто продолжает дорожать: региону в следующие 4 года потребуется более 7 000 дополнительных рабочих в строительстве и связанных с ним сферах, утверждает отчет, опубликованный недавно округом муниципальных колледжей Лос-Риос. Многие из них смогут получать от $30 до $40 в час без университетского диплома.

В регионе, включающем 6 округов, ежегодно наблюдается нехватка около 2 000 плотников, 600 электриков и 500 операторов тяжелой техники. Также существует повышенный спрос на сантехников, маляров и каменщиков.

Работодатели с трудом находят квалифицированных сотрудников, от которых требуется определенное образование или опыт работы. Недостаток работников, по мнению авторов отчета, наносит ущерб местной экономике и приводит к повышению цен на жилье из-за задержек с его строительством.

Частично нехватка рабочих рук связана с ростом объемов жилищного и коммерческого строительства, а также с выходом специалистов на пенсию, пишет The Sacramento Bee.

Еще одной причиной нехватки ремесленников стало то, что многие из них из-за рецессии и краха рынка недвижимости покинули штат в поисках работы. Те же, кто остался в Сакраменто, из-за более высоких зарплат предпочитают работать в Районе залива, несмотря на двухчасовую дорогу.

Напа и Сонома нуждаются в рабочей силе

Восстановительные работы в округах Напа и Сонома, где лесные пожары уничтожили несколько тысяч жилых домов и офисов, приведут к оттоку еще большего количества местных рабочих. Тот же эффект на местный рынок труда могут оказать крупные проекты по строительству транспортной инфраструктуры.

Регион Сакраменто – самая быстрорастущая область Калифорнии. Его население составляет более 2 млн человек и увеличивается на 1,5% в год. Спрос на новые дома, обусловленный приростом населения, более чем вдвое превышает предложение. Этот разрыв, отягощенный нехваткой строительных рабочих, приводит к повышению цен на недвижимость.