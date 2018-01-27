1 декабря 2017 года Даниил Шарук и двое его друзей, Джозеф и Лиана Колосовы, по дороге в школу попали в страшную аварию в регионе Сакраменто. Они ехали по правой полосе, когда машина, выехавшая с парковки на противоположной стороне улицы, ударила их автомобиль в левый бок. Даниил Шарук попытался уклониться от столкновения, но удар все равно оказался слишком сильным, его машина потеряла управление и врезалась в припаркованный микроавтобус. Спасатели прибыли на место аварии через считанные минуты и в первую очередь оказали помощь Дэну, потому что он находился без сознания и не дышал.

Фото: GoFundMe

Сестра Даниила, Дина Шарук, организовала на сайте GoFundMe сбор средств для пострадавших. О состоянии брата она пишет в своем дневнике:

1-й день: звонок из госпиталя Mercy застал меня на работе. Врачи сообщили, что мой младший брат лежит в коме с тяжелой травмой мозга и внутричерепным кровотечением.

2-й день: у Дэна отек мозга и нестабильное внутричерепное давление. Врачи погрузили его в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения.

15-й день: Дэн по-прежнему в коме, но сегодня он улыбнулся! Дэну сделали операцию: подключили питательную трубку напрямую к желудку. Хирург пожаловался на то, что ему трудно было добраться до желудка из-за сильных мышц живота.

5-я неделя: Дэн все еще в коме, но уже целую неделю дышит самостоятельно и открывает глаза. Каждый день его состояние понемногу улучшается. Температура порой скачет, но в основном остается нормальной. Его усаживали в специальное кресло, чтобы помочь выйти из комы, а сегодня положили на новую кровать.

7-я неделя: На прошлой неделе Дэна снова подключали к аппарату искусственного дыхания, потому что у него во второй раз развилась пневмония. Благодаря антибиотикам пневмония прошла, и сейчас он снова дышит самостоятельно. Дэн открывает глаза, зевает и двигает головой и руками. Несмотря на это, он по-прежнему остается в коме.