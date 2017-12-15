Сакраменто испытывает беспрецедентный строительный бум, активность застройщиков в регионе приближается к рекордным уровням. В связи с этим муниципалитет поручил городскому управляющему разработать меры по обеспечению быстрой и прозрачной выдачи разрешений на строительство. На собрании городского совета, состоявшемся 12 сентября, городской управляющий получил указание найти способы ускорить этот процесс.

Общая стоимость домов, на постройку которых были выданы разрешения, выросла с $390 млн в 2013/14 финансовом году (с поправкой на инфляцию) до $1 300 млн в 2016/17 финансовом году. Ожидается, что в текущем финансовом году эта цифра вырастет до $1 700 млн, а в следующем – до $1 700 млн, что станет наивысшим значением этого показателя за всю историю Сакраменто.

На данный момент количество персонала, занятого рассмотрением заявок на строительство, составляет 40-60% от его количества в прошлый период подобного бума, который наблюдался 10 лет назад.

Чтобы справиться с текущей ситуацией, пяти департаментам, непосредственно занимающимся оценкой планов строительства (департаменты общественного развития, пожарной охраны, парков и досуга, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных услуг), было рекомендовано дополнительно нанять 24 сотрудника на полный рабочий день. В дополнение к этому, Департамент общественного развития получил рекомендацию увеличить фонд оплаты консультационных услуг на $750 000. Персонал департамента принимает активное участие в изучении текущего процесса рассмотрения заявлений.

Разработка ускоренного процесса обработки заявок позволит сократить сроки выдачи разрешений, увеличить их количество и уменьшить стоимость. Городская администрация уже внедрила онлайн-систему, с помощью которой ежегодно выдаются тысячи разрешений без необходимости личного визита к клерку. Увеличение количества выдаваемых разрешений на строительство является важным инструментом для борьбы с недостатком жилья.

Ускорение процесса рассмотрения заявок оказывает прямой эффект на экономику региона. Каждый миллион долларов стоимости строящихся коммерческих зданий вызывает дополнительный прирост экономики в $850 000 и создает более 5 рабочих мест. Каждый миллион долларов строящегося жилья приносит в экономику $1,6 млн и создает более 11 рабочих мест.