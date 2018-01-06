С момента сооружения спортивного центра Golden 1 в Сакраменто был открыт отель Kimpton Sawyer на 250 номеров, а еще как минимум пять гостиниц планируются к постройке в центре города и рядом с конференц-центром, сообщает CBS.

По словам Майка Тесты, директора компании Visit Sacramento, в прошлом году туристами, зрителями спортивных матчей и посетителями конференций было заказано более 300 000 гостиничных номеров. Ежегодно Сакраменто принимает 15 миллионов гостей, приносящих местной экономике около $3 млрд.

На данный момент общее количество гостиничных номеров в центре города составляет 2 300, что позволяет проводить до двух крупных конференций одновременно.

Однако в Сакраменто остро ощущается нехватка квалифицированных строителей. По данным Региональной строительной ассоциации Сакраменто (SRBX), на 5 работников, покидающих регион, приходится лишь 1 новоприбывший. Поэтому ассоциация ведет активное сотрудничество с 40 колледжами из 12 округов штата с целью обучения и найма недостающих работников.

«Следует понимать, что речь идет в основном о квалифицированном труде. Не просто взять молоток и забить гвоздь, а приобрести навыки высотных работ или сварки, овладеть тонкостями ремесла. Обучение всех этих работников занимает время», – говорит Джордан Блэр, исполнительный директор SRBX.

Пит Ноак – сотрудник компании, работающей над постройкой 11-этажного отеля на 170 номеров Hyatt Centric Hotel Tower. По его словам, трудности финансирования и нехватка работников представляют собой серьезные проблемы.

«Вот почему стоимость строительства растет. Чтобы квалифицированные работники работали на протяжении всего проекта, им надо достойно платить», – объяснил он.