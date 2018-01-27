Во вторник, 23 января, Наблюдательный совет округа Сакраменто одобрил финансирование первого цикла конкурсной программы Cultural Arts Awards 2018-20 гг. Фонды в размере $336 000 будут распределены между 59 местными некоммерческими организациями искусства и культуры, выбранными Комиссией по искусству Сакраменто.

Программа Cultural Arts Awards проводится каждые три года. С ее помощью выделяются гранты на покрытие расходов и реализацию проектов для культурных и общественных некоммерческих организаций.

Получатели грантов 2018-20 гг. пропагандируют культуру и искусство среди школьников, пожилых людей и жителей районов с ограниченными доступом к культурному отдыху. Для первого цикла программы были выбраны организации, связанные с театром, музыкой, танцами, изобразительным искусством, народными промыслами, кино и общественными начинаниями. Особое внимание уделялось группам, работающим среди этнических меньшинств и малоимущих слоев населения.