Покупатели топлива уверены, что не нарушили закон, передает Голос Америки. Несмотря на новое расширение санкций против российских энергетических компаний, о котором минфин США объявил в пятницу, первая партия сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения в эти выходные будет доставлена в Соединенные Штаты.

Как подтвердил представитель Службы береговой охраны США Люк Пиннео, танкер Gazelys, принадлежащий французской компании Engie, вошел в территориальные воды Соединенных Штатов в минувшую среду и в настоящий момент стоит на якоре в заливе Массачусетс.

«Они планируют начать разгрузку в эти выходные», – сказал он, уточнив, что газ будет выгружен в СПГ-терминале Everett LNG к северу от Бостона.

Владельцем груза является французскаяэнергетическая компания Engie, представители которой не отрицают, что на борту танкера находится в том числе и сжиженый газ, произведенный на «Ямал СПГ», контрольный пакет акций которого принадлежит компании НОВАТЭК.

Российская компания с 2014 года находится в санкционных списках минфина США, и американским гражданам запрещено вести с ней какой-либо бизнес. Тем не менее, покупка газа стала возможной из-за того, что СПГ был куплен у российской стороны британским отделением малайзийского трейдера Petronas — Petronas LNG UK Limited, а затем продан французской Engie.

Поставка сжиженного газа в США вызвана продолжительными холодами на восточном побережье страны. Из-за этого цены на СПГ впервые с 2014 года выросли до 6,3 тысяч долларов за 1тыс. куб.м.

В американской компании Mystic Power Generation, выступившей покупателем газа, заявили, что перед заключением сделки провели консультации с минфином США.

«Мы получили информацию (от продавца), что на борту танкера находится смесь газа из нескольких источников, и передали эту информацию властям, – заявила представитель компании Джули Витек. – Я не думаю, что наличие российского газа вызвало у них беспокойство».

В министерстве финансов отказались комментировать информацию о доставке российского газа в США.