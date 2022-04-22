Топовые российские банкиры уходят из жизни семьями

Правоохранительные органы Испании опубликовали информацию о смерти бывшего заместителя главы совета директоров «Новатэк» и его семьи. Сергей Протосеня, по версии полиции, мог убить своих родных и после этого покончить с собой. Компания «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

Сообщается, что все члены семьи Протосеня были зарезаны с помощью ножа и топора. Главу же семейства нашли повешенным.

Также сообщается о самоубийстве другого крупного российского бизнесмена – экс-вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, которого обнаружили в его Московской квартире мертвым. Там же, с огнестрельными ранениями в телах были найдены – его супруга и его 13-летняя дочь.