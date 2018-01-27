Дальнобойщику из Флориды после аварии ампутировали ногу

13 декабря 2017 года водитель-дальнобойщик Сергей Климин из Флориды попал в серьезную аварию на автотрассе I-76 в Огайо. Около 11 часов вечера его грузовик столкнулся с другим грузовиком, остановившимся на дороге, сообщает местный телеканал WKBN.



Фото: GoFundMe

Медикам потребовалось около 45 минут, чтобы извлечь пострадавшего из кабины. Сейчас он находится в коме, ему пришлось ампутировать ногу. Сергею предстоит долгий период выздоровления, и его жизнь уже никогда не будет прежней.

Сергей был единственным кормильцем в семье. Его жена Алена Климина и маленькая дочка остались без финансовой поддержки. Они просят всех, кому небезразлична их судьба, помочь им. Любое пожертвование будет принято с благодарностью.

На сайте GoFundMe объявлена кампания по сбору денег – требуется $300 тыс. на лечение дальнобойщика.