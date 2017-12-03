Несколько дней назад молодой житель Сакраменто Даниил Шарук попав в аварию, оказался в коме и был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Об этом на сайте GoFundMe рассказал его старшая сестра Диана Шарук.



Фото: GoFundMe

“1 декабря 2017 года в 8:47 утра мой младший брат Даниил Шарук и двое его друзей (Иосиф и Лиана Колосовы) по дороге в школу попали в страшную аварию. Они ехали по правой полосе, когда машина, выехавшая с парковки на противоположной стороне улицы, ударила их автомобиль в левый бок. Дэн попытался уклониться от столкновения, но удар все равно оказался слишком сильным, его машина потеряла управление и врезалась в припаркованный микроавтобус. Спасатели прибыли на место аварии через считанные минуты и в первую очередь оказали помощь Дэну, потому что он находился без сознания и не дышал”, – сообщила Диана Шарук из Цитрус Хайца.

Врачи сообщили, что Даниил лежит в коме с тяжелой травмой мозга и внутричерепным кровотечением.

“Звонок из госпиталя Mercy застал меня на работе. У Дэна отек мозга и нестабильное внутричерепное давление. Из-за этого врачи решили отложить томографию, чтобы не тревожить пострадавшего. Хотя он уже находился без сознания, врачи погрузили его в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Дэн способен слышать окружающих, при звуках разговора его кровяное давление повышается. Даже сегодня, когда я попрощался с ним и дотронулся до его руки, его давление подскочило. Для уменьшения отека врачам, возможно, придется погрузить его в более глубокую кому с минимальной активностью мозга”, – сказала сестра пострадавшего.

В местный госпиталь попали также Иосиф и Лиана Колосовы. Как сообщает мать пострадавших, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы извлечь Лиану.

«В тот день моему мужу позвонил незнакомый человек и сказал, что стал свидетелем столкновения и остановился помочь. Он сообщил, что наши дети попали в аварию. Мы с мужем сели в машину и подъехали как можно ближе к месту происшествия. На дороге уже собралась пробка, так что мы припарковали машину на улице и побежали к месту аварии. Там мы увидели, что Даниила (водителя) уже увезли, а Джозефа грузили в «скорую помощь». Потом я увидела Лиану, она застряла в разбитой машине и кричала от боли. Джозефа отвезли в госпиталь Mercy San Juan, а я поехала вместе с Лианой в Sutter Health», – сообщила Мила Колосова, мать Иосифа и Лианы.

Родственники просят помощи на GoFundMe.