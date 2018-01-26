Свадьба Брайана и Марии Шульц из Оушен-Тауншип (Нью-Джерси) приняла неожиданный оборот.

В суде округа Монмут, где должно было состояться официальное заключение брака, у матери жениха начался приступ астмы. Сотрудники Службы шерифа помогли надеть на нее кислородную маску в женской уборной и вызвали медиков. Молодая пара была расстроена случившимся и необходимостью отложить свадьбу на 45 дней – именно столько потребовалось бы на получение новой лицензии.

Поскольку состояние матери жениха не позволяло перевезти ее в зал суда, у шерифа Леонарда Максфилда появилась идея – почему бы не поженить пару прямо здесь, в уборной? Судья Кэти Гаммер согласилась на неожиданную смену места и провела необычную церемонию.

Сейчас мать Брайана Шульца чувствует себя хорошо, а новобрачные благодарны сотрудникам Службы шерифа и судье Гаммер за незабываемую свадьбу в туалете суда Нью-Джерси.