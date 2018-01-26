Что делать, если вы случайно набрали 9-1-1?

Бывало ли с вами такое, что ваш телефон от случайного нажатия набирал номер 9-1-1? Сотрудники полиции Сакраменто разъясняют как действовать в данном случае.



В таких случаях следует дождаться ответа и объяснить диспетчеру, что вы набрали номер Службы спасения по ошибке. Если вы просто повесите трубку, диспетчер перезвонит вам, чтобы убедиться, что все в порядке. А если диспетчер не сможет дозвониться до вас, для проверки выедут сотрудники Службы шерифа.

Если вы случайно набрали 9-1-1, оставайтесь на линии. Этим вы поможете диспетчерской службе и патрульным не тратить время, реагируя на ваш звонок.