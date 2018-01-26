Телефонный код Сакраменто: 17 ноября 2016 года Администрация североамериканского плана нумерации (NANPA) подала в Комиссию по коммунальным услугам запрос о вводе нового телефонного кода, поскольку свободные префиксы в существующей зоне 916 должны были закончиться к первому кварталу 2018 года.

9 февраля 2017 года Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии одобрила план о вводе нового телефонного кода 279. Согласно этому плану, существующие абоненты с кодом города 916 могут сохранить старые номера, однако начиная с 10 февраля 2018 года при всех звонках внутри региона 916 потребуется набирать единицу, код города и семизначный телефонный номер.

Изменения в основном коснутся жителей столицы штата и ее окрестностей, включая отдельные районы округов Эль-Дорадо, Солано, Саттер, Йоло, Плейсер и Сакраменто.

Телефонный код Сакраменто 916, введенный в 1947 году, является одним из самых первых телефонных кодов Калифорнии. Он обслуживает агломерацию Сакраменто, включая Линкольн, Лумис, Роклин и Розвилл в округе Плейсер; Ситрес-Хайтс, Элк-Гров, Фолсом, Айлтон, Ранчо-Кордову и Сакраменто в округе Сакраменто, а также город Вест-Сакраменто в округе Йоло.