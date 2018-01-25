Житель Техаса получил срок за экспорт микросхем в Россию

Житель Техаса получил тюремный срок за незаконный экспорт радиационно-стойких микросхем в Россию и Китай, сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США.

62-летний Питер Цуккарелли из Плейно, штат Техас, сегодня был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за сговор с целью контрабанды и незаконного экспорта из США радиационно-стойких интегральных микросхем для использования в военно-космических программах Китая и России. Также ему был назначен трехлетний период надзора и штраф в размере $50 000.

Согласно материалам обвинения, в период с июня 2015 года по март 2016 года Цуккарелли и его сообщники участвовали в сговоре с целью незаконного экспорта радиационно-стойких микросхем в Россию и Китай. Микросхемы этого типа применяются в военно-космической технике, и их экспорт строго контролируется.

В ходе преступной схемы один из сообщников Цукарелли принял заказ от клиентов, желающих приобрести радиационно-стойкие микросхемы для космических программ России и Китая. Цуккарелли получил от клиентов предоплату и заказал нужные микросхемы у американских поставщиков, подтвердив, что его компания, American Coating Technologies, является конечным потребителем радиационно-стойких компонентов – что было заведомой ложью. Цуккарелли получил заказанные микросхемы, извлек их из оригинальных упаковок и отправил за пределы США под видом «запасных частей для сенсорных экранов». Для сокрытия своего преступления он фальсифицировал документы и давал ложные показания.