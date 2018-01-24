Житель Розвилла выиграл лотерею на сумму в $5 млн.

Житель Розвилла уехал с заправки не только с полным баком бензина, но и с выигрышным билетом Лотереи Калифорнии на сумму в $5 млн., сообщает сайт Калифорнийской государственной лотереи.

По дороге на деловую встречу Чарльз Лит решил заправить свою машину. Ее бак не был пуст, но Лит подрабатывал водителем такси и хотел быть во всеоружии. Зайдя в магазин заправочной станции Arco на бульваре Футхилл, Лит заметил новый билет лотереи Scratchers под названием Hit it Big. Он решил попробовать – и не прогадал.

Теперь Лит, по его словам, сможет уделять больше времени своим любимым занятиям, таким как путешествия.

Владелец заправки Arco, где был продан выигравший билет, получит премию в размере $25 000.

Hit it Big Scratchers – новая 20-долларовая игра, с помощью которой Лотерея Калифорнии раздает победителям еще больше призов и собирает еще больше средств для государственных школ штата.