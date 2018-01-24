Около 8 часов утра 23 января в трубопроводе Управления водоснабжения округа Эль-Дорадо (EID) было обнаружено тело мужчины. Об этом “Славянскому Сакраменто” стало известно в администрации водоканала.

Днем ранее Служба шерифа уведомила EID о человеке, который через вентиляционную решетку упал в трубопровод длиной в полторы мили, несущий неочищенную воду из озера Дженкинсон к очистным сооружениям.

Пока аварийные службы вели поиски пропавшего, сотрудники Управления водоснабжения уменьшили поток воды и попросили жителей округа соблюдать режим экономии. В 5 часов вечера 23 января очистные сооружения возобновили обычную работу.

«Мы выражаем соболезнования семье погибшего, – сказал генеральный менеджер EID Джим Аберкромби. – EID благодарит своих абонентов и общественность за проявленное терпение при соблюдении режима экономии. Обеспечение клиентов чистой водой – наша основная задача, и в ходе данного инцидента не возникало угрозы заражения питьевой воды».