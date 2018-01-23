Джо Байден: “Мы не можем допустить конфликта с Россией”

Вместе с тем бывший вице-президент США считает, что рано или поздно Москва будет вынуждена улучшить отношения с Западом, передает Голос Америки. Бывший вице-президент США Джо Байден уверен, что в Кремле понимают, что не могут конкурировать со странами Запада, и поэтому используют стратегию, направленную на раскол военных и политических союзов, созданных демократическими государствами.

«Они не могут конкурировать с единым Западом, и я думаю, что Путин это понимает, – сказал Джо Байден, выступая в вашингонском Совете по международным отношениям (CFR) во вторник. – Поэтому он делает все, чтобы разрушить созданный после Второй мировой войны лидеральный миропорядок, включая НАТО и Евросоюз».

Бывший вице-президент вместе с бывшим помощником заместителя министра обороны США Майклом Карпентером представили в CFR написанную в соавторстве статью «Как противостоять Кремлю: защищая демократию от ее врагов», которая уже вышла в январско- февральском номере журнала Foreign Affairs.

При этом ухудшение отношений между странами Запада и Россией Джо Байден не считает «холодной войной».

«Это преувеличение, – сказал он. – «Холодная война» основывалась на идеологическом противостоянии, а здесь… клептократия пытается защитить себя. Для клептократии намного легче существовать, если вы имеете дело с 28 разрозненными странами, а не с единым союзом государств, выступающих единым фронтом».

Майкл Карпентер уверен, что в сегодняшнем противостоянии с окружающим миром Кремль преследует «три стратегические цели».

«Одна из них – ослабить западные демократии изнутри, другая – внести внутренний раскол в НАТО и Европейский союз для того, чтобы затем иметь дело с индивидуальными государствами, а не единым фронтом, – считает он. – А третья цель заключается в том, чтобы подорвать основанный на законе международный порядок, который, с точки зрения Москвы, служит Соединеным Штатам».

По мнению бывшего вице-президента США, действия России становятся все более опасными, но при этом странам Запада не стоит «загонять в угол» кремлевское руководство: рано или поздно Москва будет вынуждена начать улучшение отношений с окружающим миром.

«Что вы сделаете, если будете демократически (избранным) лидером России? – спросил Джо Байден. – Как вы обеспечите работой своих граждан? Как вы будете развивать страну, если не наладите отношения с Западом? Я не настолько наивен, и в прошлой администрации я очень резко высказывался о Путине и России…Но это не значит, что ситуация не изменится».

Джо Байден считает, что одной из возможных сфер сотрудничества может стать совместное урегулирование ситуации в Сирии.

«То, что происходит в Сирии, – это классический пример самой большой головоломки, с которой нам приходится разбираться», – считает бывший вице-президент.

По его мнению, в Москве готовы согласиться с тем, что российской стороне в течение достаточно длительного времени придется иметь дело с «разделенной страной», поделив ответственность с силами международной коалиции, возглавляемой США.

Кроме этого, без участия Москвы невозможно найти и мирное решение конфликта на восток Украины, отмечает Байден. Вместе с тем он убежден, что даже самые решительные действия не увенчаются успехом, если украинские власти не справятся с растущей проблемой коррупции.

«Я очень обеспокоен по поводу того, что Киев возвращается к коррупции, сказал он. – Я вам приведу конкретный пример. Я приехал в Украину. И я помню, как я убеждал нашу команду, что мы должны дать им гарантии займа. Я летал 12 или 13 раз в Киев. И я должен был объявить, что будет гарантия займа на еще один миллиард долларов. И я получил обещание от Порошенко и Яценюка, что они предпримут определенные действия против генерального прокурора, но они ничего не сделали. Когда они пришли на пресс-конференцию, я сказал, что мы не дадим им миллиард долларов».

Продолжающиеся разногласия с Москвой еще не являются поводом для полномасштабного конфликта, уверен Джо Байден.

«Мы не можем допустить конфликта между Россией и Соединенными Штатами, – считает он. – Мы должны объяснить, что на самом деле это конфликт между российской клептократией и олигархией и гражданами России. Не существует в мире страны, которая комфортно себя чувствует в условиях процветающей всеобщей коррупции. Мы многое можем сделать, объяснив, что Россия нарушила (базовые международные) нормы, но в то же время продолжив сотрудничество и переговоры по стратегическим вопросам».