Дайан Файнстайн и Адам Шифф призвали Twitter и Facebook провести тщательное расследование, передает Голос Америки.

Конгрессмены-демократы во вторник призвали соцсети расследовать сообщения о действиях российских автоматизированных аккаунтов в связи с республиканским меморандумом (ряд законодателей-республиканцев потребовал обнародования меморандума, составленного в Комитете Палаты представителей по разведке и посвященного предполагаемым нарушениям в ходе реализации Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки – ГА). Предполагается, что меморандум может сыграть существенную роль в руководимом спецпрокурором Робертом Мюллером расследовании, касающемся возможных президента США Дональда Трампа с Россией.

Сенатор Дайан Файнстайн, высокопоставленный член сенатского Комитета по разведке и ведущий демократ в Юридическом комитете, а также ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф, обратились к компаниям Twitter и Facebook с призывом провести «доскональную экспертизу».

Ранее сообщалось, что связанные с Россией Твиттер-аккаунты воспользовались закрытием правительства США.

Тролли и боты, связанные с кампанией Москвы по оказанию влияния, по-прежнему используют хэштеги для распространения недовольства в связи с закрытием госучреждений.

хэштег #schumershutdown (шумеровский шатдаун) использовался 535 раз за предшествующие 48 часов. Такие данные приводит сайт Hamilton 68, который отслеживает около 600 аккаунтов в Твиттере.

Однако самым трендовым стал хэштег #schumersellout (Шумер продался) – его использование подскочило на 4800 процентов за тот же период.

Оба хэштега относятся к лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, который, в конце концов, пошел на компромисс с республиканскими законодателями, хотя ранее отказывался поддержать любой законопроект по бюджету без достижения соглашения о защите от депортации «мечтателей» – нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детстве.

Вице-президент Майк Пенс был одним из тех, кто использовал хештег #schumershutdown в понедельник.

«Благодаря твердой позиции, занятой президентом, а также республиканцами в Сенате и Палате представителей, шатдаун подходит к концу. Шумеровский шатдаун провалился», – написал Пенс в понедельник из Израиля.

Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, также использовал этот хэштег вечером в понедельник.

Тем временем хэштег #schumersellout начал выходить в тренды в понедельник. По состоянию на 22:00 его использовали в 19700 твитах.

Сайт Hamilton 68 четко заметил, что такие хэштеги, как #schumershutdown и #schumersellout, зачастую не создаются связанными с Россией аккаунтами. Вместо этого они часто берут хэштеги, созданные пользователями Твиттера, которые не обязательно связаны с Россией, и пытаются распространять их для сохранения существующей разобщенности в обществе.

Сайт утверждает, что другие хэштеги, которые активно продвигаются связанными с Россией аккаунтами, включают #releasethememo, #QAnon, #maga, #Syria, #nodaca, #wethepeople и #Russia.

Хэштег #ReleasetheMemo (опубликовать меморандум), который связанные с Россией аккаунты использовали в воскресенье и понедельник 480 раз, приобрел наибольшую популярность в четверг и пятницу прошлой недели, когда эти аккаунты использовали его более 3 тысяч раз.

Он также завоевал популярность среди пользователей Твиттера, включая некоторых членов Конгресса. Речь идет о требовании к комитету Палаты представителей по разведке опубликовать конфиденциальный доклад, составленный его председателем республиканцем Девином Нуньесом.

Сторонники этого требования утверждают, что этот доклад пролил свет на предвзятость ФБР и минюста, которые ведут расследования возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Представители разведсообщества США и законодатели от обеих партий предупреждают, что Россия продолжает попытки вмешательства в политику США накануне промежуточных выборов 2018 года.

Москва отвергает выдвигаемые против нее обвинения. Ранее компания Твиттер объявила опубликовала доказательства и примеры российской пропаганды.