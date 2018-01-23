В каком из штатов Америки живут самые счастливые люди? Эксперты сайта WalletHub попытались ответить на этот вопрос, проанализировав статистику всех 50 штатов по трем ключевым направлениям:

1. Эмоциональное и физическое благополучие.

2. Условия на рабочем месте.

3. Общество и окружающая среда.

Эти три направления были оценены по 28 основным параметрам, которым были присвоены весовые коэффициенты. Каждый параметр был оценен по 100-балльной шкале, где результат в 100 баллов означал максимальное счастье.

Затем аналитики подсчитали для каждого штата средневзвешенную оценку по всем параметрам, вывели общую сумму баллов и составили рейтинговую таблицу.

Анализ базировался на выводах следующего исследования, каждый из которых показал корреляцию между результатами WalletHub и счастьем.

Согласно исследованию, на первом месте оказался штат Миннесота, затем – Юта, Гавайи и Калифорния.