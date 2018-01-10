Сезон гриппа находится в самом разгаре, и в округе Сакраменто отмечается увеличение количества заболевших. Служба здравоохранения штата Калифорния напоминает о прививках от гриппа.

Службе здравоохранения округа стало известно о 13 больных гриппом, попавших в отделение интенсивной терапии, и одном случае смертельного исхода среди людей в возрасте до 65 лет. Также был отмечен один случай смерти больного старше 65 лет. За сезон в Калифорнии зарегистрировано 27 смертельных исходов, в то время как, в прошлом году – всего несколько. В связи с этим Служба здравоохранения округа Сакраменто напоминает о мерах по защите от гриппа.

Сделайте прививку себе и своей семье. Ежегодная вакцинация – самый важный шаг по защите от вируса. Всем членам семьи в возрасте от полугода и старше следует ставить прививки каждый год перед началом сезона гриппа. Вакцинирование проводится в таких местах как больницы, клиники, аптеки и медпункты колледжей.

Принимайте меры по предотвращению распространения вирусов гриппа: чаще мойте руки (обязательно с мылом), не касайтесь руками глаз, носа и рта, прикрывайте рот при чихании и кашле, мойте и дезинфицируйте поверхности, на которые могли попасть вирусы. Если вы заболели, ограничьте контакты с другими людьми. Не забывайте пользоваться салфетками при чихании и кашле, а использованные салфетки выбрасывать. Выждите как минимум 24 часа после спадения жара (без применения жаропонижающих средств), прежде чем возвращаться к обычной деятельности.

Знайте, когда нужно обращаться к врачу. Большинство заболевших переносят грипп легко и не нуждаются в лечении и антивирусных лекарствах. Как правило, при появлении симптомов гриппа вам следует оставаться дома и избегать контактов с другими людьми. Однако если вы принадлежите к группе риска или чувствуете себя очень плохо, обратитесь за медицинской помощью. К группам риска относятся малолетние дети, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины и лица, страдающие определенными заболеваниями.

Знайте, когда нужно обращаться за неотложной помощью. Если у вас появились симптомы тяжелого случая гриппа, обратитесь в клинику неотложной помощи. Для детей такими симптомами являются учащенное или затрудненное дыхание, посинение кожных покровов, отказ от питья, высокая температура с сыпью. Для взрослых – затрудненное дыхание, одышка, боль или давление в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, помрачение сознания, сильная или продолжительная рвота.

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Существует множество штаммов вируса гриппа с разной степенью опасности. Но даже если вакцина не полностью совпадает с текущей разновидностью вируса, она значительно облегчает течение болезни.

«Вакцинация остается лучшим способом защиты от гриппа, – говорит доктор Оливия Касирье, глава Службы здравоохранения округа Сакраменто. – Чем больше людей получают прививки, тем сильнее защищено население в целом».