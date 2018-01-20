В субботу, 3 февраля 2018 года, состоится 20-й юбилейный День музеев Сакраменто, в котором примут участие 26 музеев и местных достопримечательностей. В этот день музеи Сакраменто (Железнодорожный музей Сакраменто, Автомобильный музей Калифорнии, Музей истории Сакраменто и др.) предлагают бесплатный вход либо билеты за полцены.

Железнодорожный музей Калифорнии объявляет в этот день бесплатный вход с 10 часов утра до 5 вечера. Спонсорами этого праздника выступают Sutter Health и California Family Fitness. В большинстве городских музеев вход будет бесплатным, за исключением Зоопарка Сакраменто и парка Fairytale Town, где билеты будут продаваться за полцены для компенсации расходов на организацию дорожного движения и парковок.

Это ежегодное событие, координацией которого занимаются Sacramento Area Museums и Visit Sacramento, помогает жителям города бесплатно или за небольшую цену ознакомиться с огромной коллекцией жемчужин искусства, истории, науки и природы. Большинство городских музеев расположены недалеко друг от друга, и до них легко добраться общественным транспортом.

В связи с популярностью Дня музеев Сакраменто некоторые музеи могут ограничивать количество посетителей в целях безопасности. Мероприятие будет проходить с 10 часов утра до 5 вечера, однако имейте в виду, что последние посетители будут допущены в 4 часа.

Помимо бесплатного входа, многие музеи Сакраменто подготовили для особые программы, в том числе:

– в Автомобильном музее Калифорнии с 11 утра до 12 дня состоится специальная лекция, а снаружи будет выставлена экспозиция классических автомобилей (если позволит погода);

– Библиотека штата Калифорния расскажет о водном транспорте штата и покажет выставку, посвященную хайку и японскому искусству. Библиотека обладает крупнейшей коллекцией хайку за пределами Японии. Дети смогут встретиться с робо-псом Библиотеки по имени Браузер;

– Музей индейцев Майду в Розвилле предложит экскурсии, развлечения для детей и сувениры;

– в Музее медицинской истории вышедшие на пенсию врачи ответят на вопросы посетителей;

– на кампусе Discovery научного центра Powerhouse гости смогут поэкспериментировать с инженерными разработками и полюбоваться на животных и насекомых;

– в музее Utility Exploration Center в Розвилле с 10 утра до 2 дня пройдет выставка птиц и насекомых. В это семейное мероприятие будут включены поход к ручью Крадди-Крик, лекция в библиотеке, наблюдение за местной фауной и постройка скворечника (стоимость материалов для скворечника – $10);

– Историческое городское кладбище Сакраменто проведет в этот день познавательные экскурсии, а посетители, сделавшие пожертвование, получат уникальную возможность позвонить в большой пожарный колокол;

– Музей истории Сакраменто предложит детям поиграть в старателей;

– в киосках Зоопарка Сакраменто сотрудники ответят на вопросы о животных и поделятся интересными фактами из биологии. В террариуме в 11 часов утра состоится встреча с несколькими знаменитыми животными зоопарка.

Помимо 26 музеев города, в Дне музеев Сакраменто примут участие несколько местных ресторанов, которые предоставят участникам праздника особые скидки.