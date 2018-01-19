Застреливший двух полицейских нелегал жалеет, что мало убил

Во время заседания суда Бракамонтес в нецензурной форме заявил, что не раскаивается в содеянном и жалеет только о том, что не убил еще больше полицейских, передает FOX News.

Первый день суда над нелегальным иммигрантом Луисом Бракамонтесом, обвиняющимся в убийстве двух сотрудников Службы шерифа в округах Сакраменто и Плейсер в октябре 2014 года, начался с признания вины и непечатной брани.

«Как я хочу уничтожить еще больше этих ублюдков. Я вырвусь на свободу и убью больше людей, – цитирует The Sacramento Bee Бракамонте, – убью всякого, кто станет мне на пути. Нет нужды в этом чертовом суде!”

Адвокаты подсудимого не пытаются оспорить его вину, однако утверждают, что Бракамонтес страдает расстройством психики и заслуживает пожизненного заключения, а не смертной казни.

В среду обвинение собирается вызвать в суд первого свидетеля – брата Луиса Бракамонтеса. Сообщается, что Бракамонтес имеет богатое криминальное прошлое. Латиноамериканского иммигранта депортировали в Мексику в 1997 году по обвинению в незаконном проникновении во владение в Аризоне. Четыре года спустя его опять арестовали и депортировали из США за административное правонарушение.

Жестокое и бессмысленное преступление произошло в Сакраменто в 2014 году, когда во время обыска Бракамонтес убил двух заместителей шерифа округа Сакраменто – 47-летнего Дэнни Оливера и Майкла Дэвиса Младшего.