В 11:25 вечера 17 января сотрудник полиции остановил проезжающий по бульвару Линкольна автомобиль за неисправное техническое состояние. Выяснилось, что водитель, 32-летний Дэвид МакАфи из Сакраменто, был лишен водительских прав и находился в розыске по двум ордерам на арест. Поскольку его пассажир, 23-летняя Ксения Ковпак, также была лишена прав, автомобиль был отправлен на штрафную стоянку.

Фото: Lincoln Police Department

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, при обыске полицейские обнаружили два пакетика с героином, курительную трубку для метамфетамина и чуть больше $1 200 наличными.

МакАфи был арестован за хранение запрещенных веществ с целью продажи, перевозку запрещенных веществ, хранение устройств для употребления наркотиков и управление автомобилем под воздействием наркотиков. Он был помещен в тюрьму Саут-Плейсера.

Ковпак была арестована за хранение запрещенных веществ и устройств для употребления наркотиков. Она была отпущена на свободу с предупреждением.

Всего день назад МакАфи уже был арестован в Сакраменто за управление автомобилем под влиянием наркотиков и хранение запрещенных веществ.