Западное побережье США готовится к зимнему шторму. В прибрежных водах штатов Орегон и Вашингтон сегодня наблюдается необычайно сильное волнение, представляющее опасность для людей на пляжах и причалах. Волнение подобной интенсивности происходит в среднем раз в два года.



Огромные волны, некоторые из которых превышают высотой двухэтажный дом, обрушиваются на север тихоокеанского побережья США. Вид бушующего океана представляет собой фантастическое зрелище, однако посетители пляжей и прибрежных заведений подвергаются опасности, сообщает издание OregonLive.

В Депо-Бэй 46-летний мужчина, поднявшийся на скалу полюбоваться океаном, был смыт волной в воду. Его поиски, в которых приняли участие Пожарная служба, Служба шерифа и Береговая охрана, оказались безрезультатными.

Пропавший проживал в Ньюпорте, но был гражданином Мексики. Его имя будет сообщено после уведомления ближайших родственников и мексиканского консульства.

На побережье следует остерегаться высоких волн и приливов. Не заходите на автостоянки и парки, закрытые из-за погодных условий.

Область высокого давления в эти выходные будет перемещаться из центральных в восточные штаты, неся с собой теплую и сухую погоду. Температуры на большей части центральных и восточных регионов страны будут выше средних для середины января.

На западное побережье вернутся низкие температуры, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США. Край холодного фронта сегодня пройдет по северной части Великих равнин, а к выходным продвинется к центральным регионам Скалистых гор и Большому бассейну. Помимо этого метеорологи обещают еще одну погодную систему, которая в субботу и воскресенье принесет в Северную Калифорнию дополнительные массы влажного воздуха.

На выходных в Сакраменто, Сан-Франциско, а также в некоторых регионах Южной Калифорнии ожидается небольшой дождь. В горах Сьерра-Невады предсказывают сильный снегопад.