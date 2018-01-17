Сотрудник Службы шерифа округа Лос-Анджелес, который дважды соглашался обеспечить беспрепятственный провоз наркотиков и другой контрабанды за плату наличными, был арестован этим утром по федеральным обвинениям.

Особые агенты ФБР арестовали сотрудника Службы шерифа Кеннета Коллинза и троих его сообщников после того, как они прибыли в Пасадину для обеспечения «охраны» автомобиля, перевозящего 45 фунтов кокаина и более 13 фунтов метамфетамина. В ходе расследования ФБР Коллинз и его команда согласились сопровождать груз наркотиков и избежать его перехвата правоохранительными органами – в обмен на $250 000 наличными.

Против Коллинза и двоих его сообщников на прошлой неделе были выдвинуты федеральные обвинения. В ноябре прошлого года обвиняемые сопровождали груз, который, как они полагали, состоял из 6 килограммов метамфетамина, а также марихуаны и контрабандных сигарет.

Оправдывая высокие цены на свои услуги, Коллинз сказал агенту ФБР под прикрытием: «Мы полицейские, наш груз всегда доходит до места назначения».

В обвинительном акте были названы 50-летний Кеннет Коллинз из Чино, 51-летний Дэвид Истер из лос-анджелесского района Гайд-Парк и 34-летний Грант Валенсия из Помоны.

Обвинения против четвертого арестованного, 56-летнего Мориса Дези Фонта из Южного Лос-Анджелеса, будут выдвинуты федеральной прокуратурой сегодня.

Все четверо подзащитных, обвиняющиеся в распространении контролируемых веществ, сегодня вечером предстанут перед судом в Лос-Анджелесе.

«Сотрудник Службы шерифа Коллинз продал свои услуги человеку, которого считал перевозчиком наркотиков, – заявил федеральный прокурор Никола Ханна. – Он использовал свой статус офицера правоохранительных органов как гарантию безопасного провоза крупных партий наркотиков. Данный судебный процесс является частью нашей давней миссии по искоренению коррупции, в особенности среди принявших присягу сотрудников правоохранительных органов».

«Коллинз использовал свою должность и власть для получения прибыли от криминальных сделок во вред жителям округа, – сказал Пол Делакур, помощник директора отделения ФБР в Лос-Анджелесе. – У ФБР и Службы шерифа есть общая цель – выявлять и исправлять внутренние проблемы по мере их появления. Шериф МакДоннелл, который продолжает процесс реформ Службы шерифа округа Лос-Анджелес, оказал расследованию полное содействие. Хотя мы продолжаем проверять, не были ли замешаны в преступной схеме другие, это не должно бросать тень на верных долгу сотрудников Службы шерифа, которые и обратили внимание ФБР на эту незаконную деятельность. Сегодняшний арест служит примером стремления ФБР искоренить коррупцию и восстановить доверие к правоохранительным органам».

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Приложенные к обвинительному акту свидетельские показания описывают схему, в которой Коллинз согласился принимать десятки тысяч долларов наличными за обеспечение охраны при перевозке крупных партий наркотиков из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.

14 ноября, после того, как Коллинз договорился о плате в сумме $25 000, команда в составе Коллинза, Истера и Валенсии сопроводили караван с грузом контрабанды в Лас-Вегас.

Трое подозреваемых были арестованы этим утром после того, как они согласились обеспечить охрану для перевозки 20 килограммов кокаина, 6 килограммов метамфетамина и наличных денег из Пасадины в Лас-Вегас за $250 000. В ходе переговоров Коллинз сообщил, что сможет добавить в команду дополнительный персонал, включая сотрудников правоохранительных органов. Когда команда прибыла на оговоренное место встречи, Морис Фонт был ее четвертым членом.

Согласно свидетельским показаниям, ФБР начало расследование Коллинза в связи с преступной схемой по охране незаконных плантаций марихуаны и распространению контролируемых веществ.

Агент ФБР под прикрытием, выдававший себя за родственника преуспевающего инвестора, желающего вложить деньги в нелегальное выращивание марихуаны, впервые встретился с Коллинзом в августе 2017 года. Коллинз предложил обеспечить охрану для парника с марихуаной и заявил, что его «команды» уже осуществляют такую деятельность в округах Сан-Бернардино и Лос-Анджелес.

Во время одной из встреч Коллинз продемонстрировал значок шерифа и приподнял рубашку, показав пистолет за поясом. Следователи полагают, что этим он намеревался подчеркнуть, что его услуги как офицера правоохранительных органов являются более ценными для наркокартеля. Встреча завершилась тем, что агент под прикрытием заплатил Коллинзу $5 000 авансом в счет будущих услуг.

На последующих встречах Коллинз также предлагал агенту под прикрытием услуги по «решению проблем», включая физическое нападение. Коллинз утверждал, что у него собрана «профессиональная» «команда», состоящая из «полицейских», которые «ходят с пистолетами». Он рассказал о том, как вместе с двумя сообщниками «разрешил» ситуацию для «клиента» в Бостоне с помощью поджога дорогого автомобиля.

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На встрече в сентябре агент под прикрытием пожаловался Коллинзу на «проблемы» с одним человеком в Северной Калифорнии. За плату в $2 000 Коллинз предоставил информацию об этом человеке, включая домашний адрес и номер водительского удостоверения. Затем он предложил агенту дополнительные услуги: «Мы можем, ну, слегка повлиять на него».

В ходе переговоров с агентом ФБР Коллинз также продал ему 2 фунта марихуаны, которую доставил Истер. В случае, если эта «пробная продажа» прошла бы успешно, Коллинз был готов ежемесячно поставлять марихуану на сумму до $4 млн, говорится в свидетельских показаниях.