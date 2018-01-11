Walmart собирается поднять зарплаты, ввести единовременное пособие и продлить отпуск по уходу за ребенком. Изменения коснутся более миллиона сотрудников компании.

Супермаркет Walmart сегодня объявил о планах по увеличению начальной зарплаты всех своих сотрудников в США до $11 в час, продлению отпусков по уходу за ребенком и введению дополнительной единовременной премии в размере до $1 000. Также компания создает новые льготы для сотрудников, несущих расходы по усыновлению детей. Эти изменения коснутся более 1 млн работников Walmart в Соединенных Штатах.

«Мы продолжаем инвестировать в наших сотрудников, в их зарплаты и развитие профессиональных навыков, – говорит Дуг МакМиллон, президент и исполнительный директор Walmart. – Мы благодарны им за их упорный ежедневный труд».

«Мы находимся на ранних стадиях оценки возможностей дальнейшего развития нашего бизнеса, предоставляемых налоговой реформой. Однако основные моменты уже ясны и соответствуют нашей существующей политике инвестиций – снижение цен для покупателей, улучшение зарплат и обучения для сотрудников, инвестиции в будущее нашей компании, включая технологии. Налоговая реформа дает нам шанс стать более конкурентоспособными на мировой арене и ускорить развитие в Соединенных Штатах», – добавил он.

Увеличение зарплат начнется в феврале и добавит около $300 млн к бюджету компании на следующий фискальный год. Единовременные премии на общую сумму около $400 млн будут выплачены сотрудникам в текущем фискальном году, который завершится 31 января 2018 года.