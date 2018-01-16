Калифорнийскую пару подозревают в пытках собственных детей

13 детей страдали от недоедания и некоторые из них были привязаны к собственным кроватям, заявили в полиции. Об этом сообщает Голос Америки. Родители говорили, что иметь много детей – это воля Божья, а также, что дети получали строгое домашнее образование.



Фото: Riverside County Sheriff’s Department

Правоохранительные органы штата Калифорния арестовали семейную пару после того, как обнаружили в их доме более десяти детей, страдающих от недоедания. Самому младшему ребенку было два года. Некоторые дети были привязаны к кроватям, сообщили официальные лица в понедельник.

Власти проводят расследование о пытках и определили залог для пары в 9 миллионов долларов. Правоохранительные органы смогли прийти на помощь после того, как 17-летняя девочка, сбежавшая из дома, позвонила в службу спасения с помощью найденного внутри дома мобильного телефона.

Она была настолько истощена, что полицейские изначально думали, что ей всего 10 лет.

Возраст жертв, которые содержались в плену в городе Перрис, штат Калифорния, был от двух до 29 лет назад, говорится в заявлении департамента шерифа округа Риверсайд. Их имена не называются.

«Дальнейшее расследование показало, что некоторые дети привязались к своим кроватям с помощью цепей с навесными замками в темных и грязно-пахнущих местах. Родители не смогли сразу логически объяснить, почему дети содержались подобным образом», – заявили в полиции.

«Полицейские нашли в доме 12 детей, но были потрясены, узнав, что семь из них были взрослыми в возрасте от 18 до 29 лет. Они страдают от недоедания и очень грязные».

Офис шерифа заявил: «жертвам были предоставлены еда и напитки после того, как они заявили, что голодают».

Родители, 57-летний Дэвид Аллен Тарпин и 49-летняя Луиза Анна Тарпин, были арестованы по подозрению в пытках и оставление детей в опасности. Они говорили, что иметь много детей – это воля Божья, а также, что дети получали строгое домашнее образование.

Органы опеки и попечительства штата, а также органы защиты взрослых помогли в проведении расследования.