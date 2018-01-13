Согласно выводам недавнего исследования, опубликованного на днях консалтинговой фирмой West Monroe Partners, 96% руководителей страховых фирм уверены, что включение стоматологических услуг в медицинские страховые планы уже происходит или вскоре начнется. На сегодняшний день 99% коммерческих стоматологических страховых планов приобретаются отдельно.



Конкурентные преимущества и выгода, относительная простота данного вида услуг, сохранение клиентской базы и новые доказательства корреляции между здоровыми зубами и общим состоянием организма побуждают многие страховые компании экспериментировать и добавлять в свои страховые планы стоматологические услуги. Существуют возможности по конвергенции между медицинскими и стоматологическими страховыми компаниями, в особенности с учетом серьезных технических инвестиций, необходимых для модернизации бизнес-платформ и соответствия требованиям клиентов. Поэтому отдельные стоматологические страховые планы являются привлекательными для страховщиков с точки зрения приобретения или сотрудничества. Фактически 100% опрошенных руководителей страховых фирм, чьи компании пока что не предлагают стоматологическую страховку, планируют сделать это в ближайшем будущем.

Результаты опроса указывают на разрыв между реалиями рынка и стратегией стоматологических страховых компаний. Почти половина (47%) руководителей этих фирм считают конвергенцию страховых планов угрозой своему бизнесу, 38% видят ее одновременно и как угрозу, и как деловую возможность, а 13% называют ее «позитивным явлением». Однако 24% стоматологических страховщиков планируют продолжать вести бизнес как обычно, несмотря на то, что 60% всех опрошенных уверены, что доля отдельных стоматологических страховых планов в ближайшие 3-5 лет существенно сократится.

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«Для отдельных стоматологических планов наступают тяжелые времена, – говорит соавтор исследования Уилл Хинд, директор отделения здравоохранения и биологии West Monroe Partners. – Стоматологические страховые компании должны понять, что тем, кто хочет оставаться успешными, нельзя оставаться на месте».