Государственный департамент США призывает в поездках по Украине соблюдать “особую осторожность в связи с преступностью и гражданскими волнениями”. Некоторые регионы могут представлять повышенный риск, говорится в опубликованном на днях предупреждении.

Не посещайте следующие территории:

– Крым, в связи с иностранной оккупацией и злоупотреблениями оккупационных властей;

– восточные районы Донецкой и Луганской областей, в особенности не контролируемые правительством зоны, в связи с вооруженным конфликтом.

“Частыми являются преступления против иностранных граждан и их имущества. По всей Украине, включая Киев, регулярно проходят демонстрации, порой приводящие к насилию. Также происходили политические убийства и взрывы”, – говорится в рекомендации, опубликованной на сайте Госдепа.

Уровень опасности отмечен предпоследний – желтый.

Также отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) запрещает полеты гражданских самолетов Соединенных Штатов в районах аэропортов Симферополя (UKFV) и Днепропетровска (UKDV).

Если вы все же решили поехать в Украину:

– избегайте демонстраций и скоплений людей;

– не оказывайте физического сопротивления при попытках ограбления;

– следите за новостями в местных СМИ и соответственно корректируйте свои планы.

Гражданам США, путешествующим за границей, следует всегда иметь план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Крым

В Крыму имеется значительное военное присутствие Российской Федерации, связанное с оккупацией и попыткой аннексии этой части Украины, которую международное сообщество, включая Соединенные Штаты, не признает. Иностранные граждане и местные жители, в особенности воспринимаемые как угроза российской власти на полуострове, продолжают подвергаться насилию и арестам со стороны оккупационных сил.

Правительство США не в состоянии оказать экстренную помощь американским гражданам, находящимся в Крыму, поскольку государственным служащим Соединенных Штатов запрещены поездки в Крым.

Донецк и Луганск

Вооруженные силы под российским руководством продолжают контролировать части Донецкой и Луганской областей, где вооруженный конфликт уже стал причиной гибели более 10 000 человек. Люди, включая граждан США, подвергались угрозам, арестам и похищениям после остановки на контрольно-пропускных пунктах.

Возможности правительства США по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Донецке и Луганске ограничены, поскольку государственным служащим Соединенных Штатов запрещены поездки в восточные районы Донецкой и Луганской областей, а также в прилегающие к ним регионы.

Подобное предупреждение было также опубликовано Государственным департаментом США по отношению к посещениям Российской Федерации.