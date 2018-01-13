В Орегоне отряд полиции на броневике гонялся по полю за стрелком

Межведомственное управление по тяжким преступлениям округа Вашингтон (штат Орегон) ведет расследование перестрелки с участием сотрудников полиции, произошедшей к северу от Шервуда.

Фото: KATU

В пятницу, 12 января 2018 года, в 1:34 дня полицейский патруль получил сообщение о подозрительном автомобиле, едущем по полю радом с перекрестком Рой-Роджерс-роуд и Сколлс-Шервуд-роуд. Сотрудник полиции Шервуда выехал по вызову и попытался вступить в контакт с водителем.

Водитель отъехал в поле, произведя на ходу несколько выстрелов. На помощь были вызваны специалисты из Группы по тактическим переговорам округа Вашингтон и Отдела по кризисным переговорам. Отдельные участки Рой-Роджерс-роуд и Элверт-роуд были закрыты для движения с целью обеспечения общественной безопасности.

Около 3:30 дня сотрудники Группы по тактическим переговорам вступили в контакт со стоящим в поле подозрительным автомобилем, в ходе которого открыли огонь по подозреваемому. Присутствующие на месте событий сотрудники правоохранительных органов попытались оказать подозреваемому помощь, однако были вынуждены констатировать его смерть. Подозреваемый был идентифицирован как 54-летний Реми Сабб из Тайгерда. В его машине была обнаружена винтовка, сходная с AR-15.

На месте происшествия работают специалисты из Отдела тяжких преступлений, Прокуратуры округа Вашингтон, Бюро судебно-медицинской экспертизы и Службы шерифа. Принимавшие участие в инциденте сотрудники правоохранительных органов были отправлены в административный отпуск в соответствии со внутренним протоколом. Их имена будут оглашены позже.