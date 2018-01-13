10 января 2018 года диспетчер Службы шерифа округа Сакраменто получил звонок из квартала 10800 по Аррингтон-драйв в Ранчо-Кордове. Звонящий сообщил об автомобильной аварии и водителе, покинувшем место происшествия. Он рассказал о наезде на припаркованный автомобиль, который от удара въехал в стену дома.

Фото: Rancho Cordova PD

Описание автомобиля подозревамого было передано местным сотрудникам полиции. Вскоре мотоциклетный патруль обнаружил подозреваемого и его машину неподалеку от места происшествия. При контакте с водителем сотрудник полиции обнаружил у него признаки опьянения, однако предварительный тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Специалист по определению наркотиков провел серию анализов и заключил, что водитель находился под влиянием выдаваемых по рецепту лекарственных средств.

Благодаря наблюдательным гражданам города Ранчо-Кордова, которые не побоялись вмешаться, этот опасный водитель был обнаружен до того, как кто-то пострадал. Распространите это сообщение, чтобы помочь нам в налаживании связей с общественностью.

Помните, что «управление автомобилем в состоянии опьянения» означает не только алкоголь, говорится в сообщении полиции Сакраменто.